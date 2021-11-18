Молдова закупила 100 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"
Министерство здравоохранения Молдовы закупило 100 тыс. доз российской COVID-вакцины "Спутник V"
Об этом сообщила глава Минздрава Молдовы Алла Немеренко, передает Интерфакс-Украина.
"Министерство здравоохранения закупило 100 тыс. доз препарата "Спутник V". Мы заключили контракт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО "Вакцина человека", - сказала Немеренко.
По ее словам, столько же доз вакцин Россия передаст бесплатно Приднестровью. Обе партии препарата уже скоро будут доставлены в аэропорт Кишинева.
Немеренко отметила, что переговоры о закупке "Спутник V" длились очень долго – около трех месяцев. Однако она отметила, что они не политизировали вопрос о вакцинации.
"Важно то, что мы закупили и в скором времени получим эту вакцину. Мы не политизируем вопрос вакцинации. Для нас важно спасать жизнь людей, важно, чтобы процесс иммунизации активизировался, и граждане имели право выбора вакцины", - подчеркнула министерша.
В Молдове вакцинальная кампания проходит со 2 марта. Почти два млн прививок сделали в общей сложности, 912 тыс. человек прошли полную вакцинацию. В стране доступны все виды препаратов против COVID-19.
- Напомним, Венгрия вводит для медиков обязательные прививки третьей дозой вакцины от COVID-19.
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