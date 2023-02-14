Молдова закрыла свое воздушное пространство

Об этом говорится в сообщении Air Moldova.

"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", - отметили в авиакомпании.

"Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или планирует вылет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями аэропорта онлайн", – добавили там.

Компания обещает оперативно информировать граждан о всех изменениях.