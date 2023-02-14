Молдова закрыла свое воздушное пространство
14 февраля Молдова закрыла свое воздушное пространство. Пассажиров, которые сегодня намеревались воспользоваться авиалиниями, просят сохранять спокойствие
Об этом говорится в сообщении Air Moldova.
"Уважаемые пассажиры, на данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов", - отметили в авиакомпании.
"Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или планирует вылет, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями аэропорта онлайн", – добавили там.
Компания обещает оперативно информировать граждан о всех изменениях.
- Ранее президент Мая Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в Молдове. Этому предшествовало то, что украинский лидер Владимир Зеленский передал Санду документы, подтверждающие намерения РФ.
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