Об этом информирует Moldova1.

Премьер подтвердил заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет открыть новый фронт через Молдову.

"Я несколько раз говорил, что есть еще несколько сценариев дестабилизации, сейчас назван только один. Они включают несколько элементов, в том числе те, которые вы упомянули со слов господина президента Зеленского, но я также отметил, что наши институты готовы противостоять таким вызовам" , – сказал Дорин Речан.

Глава правительства в Кишиневе подчеркнул, что это лишь один из планов России, в то же время власти готовы противостоять таким вызовам и вмешаться, чтобы обеспечить мир и стабильность в стране.

Речан заявляет, что Молдова значительно усилила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране осенью 2022 года, поэтому власти сейчас готовы "к разным сценариям, направленным на безопасность Республики Молдова".

"Еще раз отмечу: наша задача – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе и по территории левобережья Днестра. Республика Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", - добавил премьер-министр.