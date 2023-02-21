Молдова за мирное урегулирование приднестровского конфликта, - премьер Речан о планах РФ открыть новый фронт
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на фоне информации о планах РФ открыть новый фронт в стране заявил, что власти выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта
Об этом информирует Moldova1.
Премьер подтвердил заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет открыть новый фронт через Молдову.
"Я несколько раз говорил, что есть еще несколько сценариев дестабилизации, сейчас назван только один. Они включают несколько элементов, в том числе те, которые вы упомянули со слов господина президента Зеленского, но я также отметил, что наши институты готовы противостоять таким вызовам" , – сказал Дорин Речан.
Глава правительства в Кишиневе подчеркнул, что это лишь один из планов России, в то же время власти готовы противостоять таким вызовам и вмешаться, чтобы обеспечить мир и стабильность в стране.
Речан заявляет, что Молдова значительно усилила свои возможности после попыток дестабилизировать ситуацию в стране осенью 2022 года, поэтому власти сейчас готовы "к разным сценариям, направленным на безопасность Республики Молдова".
"Еще раз отмечу: наша задача – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе и по территории левобережья Днестра. Республика Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели с точки зрения мира и безопасности", - добавил премьер-министр.
- Руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что риск вторжения РФ на молдавскую территорию сохраняется и может реализоваться уже в 2023 году, но это будет зависеть от хода боевых действий в Украине.
- Украинская разведка перехватила план Кремля по разрушению политической ситуации в Молдове: Москва планировала уничтожить в стране демократию и захватить власть, в Кишиневе подтвердили эту информацию.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, вместо этого Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное