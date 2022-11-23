Молдова вызвала посла РФ из-за ударов по инфраструктуре Украины
Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины
Об этомсообщил глава МИД Николае Попеску.
"Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России", - отметил он.
По словам Попеску, отключению света подверглись Кишинев и здание МИД Молдовы. Потому он дал поручение вызвать для объяснений посла России.
"Молдова остается на стороне свободного мира, эту войну нужно остановить как можно быстрее", – глава МИД Молдовы.
- 23 ноября в Молдове отключили электроэнергию по всей стране из-за обстрелов украинской энергосистемы. "Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении", - заявила президент страны Санду.
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