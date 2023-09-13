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Молдова выслала руководителя российского пропагандистского агентства Денисова

13 сентября, 2023 среда
12:31
Мир

В среду, 13 сентября, руководителя Sputnik Moldova, молдавского филиала российского новостного агентства Sputnik, Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Ему также запретили въезд в страну на 10 лет

Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.

"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла сообщили", - сказал пропагандист.

Он добавил, что власти Молдовы считают его угрозой для нацбезопасности страны.

"Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на десять лет", - заявил Денисов.

Как пишет росСМИ, ситуацию прокомментировал гендиректор государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", в которую входит агентство Sputnik Дмитрий Киселев. По его словам, "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".

Отмечается, что после начала российского вторжения в Украину Молдова заблокировала Sputnik, объяснив это риском распространения "дезинформации, касающейся национальной безопасности". Так, с 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство тогда осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдовы "необъективными и политизированными".

  • Также ранее Молдова отправила 18 дипломатов и 27 сотрудников техперсонала посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве остаются 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.
  • В ответ министерство иностранных дел России 18 сентября заявило , что запрещает въезд некоторым молдавским чиновникам.
Россия
Молдова
пропаганда
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