Молдова выслала руководителя российского пропагандистского агентства Денисова
В среду, 13 сентября, руководителя Sputnik Moldova, молдавского филиала российского новостного агентства Sputnik, Виталия Денисова депортировали из Молдовы. Ему также запретили въезд в страну на 10 лет
Об этом он сообщил РИА Новости.
По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.
"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла сообщили", - сказал пропагандист.
Он добавил, что власти Молдовы считают его угрозой для нацбезопасности страны.
"Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на десять лет", - заявил Денисов.
Как пишет росСМИ, ситуацию прокомментировал гендиректор государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", в которую входит агентство Sputnik Дмитрий Киселев. По его словам, "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".
Отмечается, что после начала российского вторжения в Украину Молдова заблокировала Sputnik, объяснив это риском распространения "дезинформации, касающейся национальной безопасности". Так, с 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство тогда осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдовы "необъективными и политизированными".
- Также ранее Молдова отправила 18 дипломатов и 27 сотрудников техперсонала посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве остаются 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.
- В ответ министерство иностранных дел России 18 сентября заявило , что запрещает въезд некоторым молдавским чиновникам.
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