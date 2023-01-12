Молдова выполнила почти половину требований по интеграции в ЕС, - Санду

Об этом Санду сказала в среду во время встречи с членами Национальной комиссии по европейской интеграции Молдовы, сообщает NewsMaker.

Среди завершенных мероприятий президент Молдовы назвала принятие парламентом нового Кодекса о выборах, который вступил в силу 1 января, и правительственное Положение о госзакупках небольшой стоимости.

Среди мероприятий, которые находятся на стадии завершения, – внеочередная оценка кандидатов в Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров Молдовы, установление четких компетенций Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией. Также в стадии завершения находится и пакет законопроектов, которые избавят политику, экономику и сферу СМИ от влияния олигархов.

Президент Молдовы призвала завершить остальные евроинтеграционные мероприятия до конца марта 2023 года.

"Европейская интеграция – это проект нашей страны, который обеспечит мир, будет способствовать экономической модернизации страны и повысит уровень жизни людей. Это проект, в который мы все можем и должны внести свой вклад", – пояснила она.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 8 января заявила , что Украина ожидает оценки ЕС по поводу выполнения семи рекомендаций уже этой весной.

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