Молдова выключит свет в правительственных зданиях в знак солидарности с Украиной
В зданиях правительства и подведомственных учреждений Молдовы 29 декабря в 18:00 отключат электричество в знак солидарности с Украиной
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.
"Я хочу объявить, что в знак солидарности с нашими друзьями в Украине в четверг, в 18:00, мы выключим свет в здании правительства и подведомственных учреждений. Призываю коллег из других структур тоже присоединиться к этой символической акции, как это делают и в других странах", - сказала она.
- 21 декабря прошла акция "Час с Украиной" анонсирована в знак поддержки Украины, которая страдает отключениями света из-за российских ударов. В 20:00 по местному времени союзники нашей страны отключили рождественскую иллюминацию. К акции присоединились Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы, а также резиденция Совета Европы и экс-премьер Британии Борис Джонсон.
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