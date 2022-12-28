Молдова выключит свет в правительственных зданиях в знак солидарности с Украиной

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.

"Я хочу объявить, что в знак солидарности с нашими друзьями в Украине в четверг, в 18:00, мы выключим свет в здании правительства и подведомственных учреждений. Призываю коллег из других структур тоже присоединиться к этой символической акции, как это делают и в других странах", - сказала она.

21 декабря прошла акция "Час с Украиной" анонсирована в знак поддержки Украины, которая страдает отключениями света из-за российских ударов. В 20:00 по местному времени союзники нашей страны отключили рождественскую иллюминацию. К акции присоединились Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы, а также резиденция Совета Европы и экс-премьер Британии Борис Джонсон.