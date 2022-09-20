Молдова выбрала 7 газоснабжающих компаний вместо Газпрома

Об этом сообщает Reuters.

"Пока мы выбрали семь компаний. Газпрома среди них нет", – отмечает вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину.

По его словам, Молдова может получить 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD.UL) в случае перерыва в поставках газа из России.

Министры иностранных дел Молдовы, Румынии и Украины запускают трехсторонний формат взаимодействия.

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