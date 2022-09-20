Молдова выбрала 7 газоснабжающих компаний вместо Газпрома
Молдова выбрала 7 компаний для обеспечения газом со следующего месяца, Газпрома среди них нет из-за его "непредсказуемости"
Об этом сообщает Reuters.
"Пока мы выбрали семь компаний. Газпрома среди них нет", – отмечает вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину.
По его словам, Молдова может получить 300 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD.UL) в случае перерыва в поставках газа из России.
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