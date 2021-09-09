Молдова вводит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19

Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, передает Интерфакс-Украина.



"В связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Оно будет действовать с 11 сентября по 31 октября. Такое решение приняла национальная чрезвычайная комиссия на основании рекомендаций национального агентства по общественного здравоохранения. Решение продиктовано развитием эпидемического процесса, который имеет восходящий характер с тенденциями к постоянному обострению", - сказала Немеренко.



По словам министра, результаты мониторинга свидетельствуют о росте заболеваемости COVID-19 и ухудшении ситуации в течение последних четырех недель.



По новым правилам, с 11 сентября граждане от 18 лет смогут участвовать в массовых мероприятиях на открытом пространстве или в помещениях только при предъявлении свидетельства о полной вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за три дня, или сертификата о наличии антител, действительного в течение 90 дней.

Напомним, ранее в Молдове невакцинированных учителей обязали делать тесты на коронавирус свой счет.