Молдова вводит чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19
В Молдове с 11 сентября вводят чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое будет действовать до конца октября
Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, передает Интерфакс-Украина.
"В связи с ростом количества случаев заболевания коронавирусом в Молдове вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Оно будет действовать с 11 сентября по 31 октября. Такое решение приняла национальная чрезвычайная комиссия на основании рекомендаций национального агентства по общественного здравоохранения. Решение продиктовано развитием эпидемического процесса, который имеет восходящий характер с тенденциями к постоянному обострению", - сказала Немеренко.
По словам министра, результаты мониторинга свидетельствуют о росте заболеваемости COVID-19 и ухудшении ситуации в течение последних четырех недель.
По новым правилам, с 11 сентября граждане от 18 лет смогут участвовать в массовых мероприятиях на открытом пространстве или в помещениях только при предъявлении свидетельства о полной вакцинации или отрицательного теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за три дня, или сертификата о наличии антител, действительного в течение 90 дней.
- Напомним, ранее в Молдове невакцинированных учителей обязали делать тесты на коронавирус свой счет.
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