Молдова возобновила закупку российского газа
Молдова возобновила импорт газа у российского Газпрома после трехмесячного перерыва
Об этом сообщил глава правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в telegram .
Решение о возобновлении поставок было принято в связи с тем, что в результате погодных условий потребление газа в Приднестровье снизилось.
"Молдовагаз до конца марта 2023 года будет покупать для своих потребителей примерно 0,7-0,8 млн. кубометров ежедневно от Газпрома и примерно 1,3-1,5 млн. кубометров ежедневно от Energocom", - написал Чебан.
Чиновник также добавил, что возобновление сотрудничества с Россией объясняется тем, что цена Газпрома была почти одинакова с той, которую заявил внутренний поставщик Energocom в этом месяце.
С декабря Газпром поставлял газ только в непризнанное Приднестровье. До этого Молдова почти исключительно зависела от Газпрома, импорта газовых и российских энергетических носителей.
- 18 декабря стало известно, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа.
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