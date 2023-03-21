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Молдова возобновила закупку российского газа

21 мартa, 2023 вторник
09:40
Экономика

Молдова возобновила импорт газа у российского Газпрома после трехмесячного перерыва

Об этом сообщил глава правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в telegram .

Решение о возобновлении поставок было принято в связи с тем, что в результате погодных условий потребление газа в Приднестровье снизилось.

"Молдовагаз до конца марта 2023 года будет покупать для своих потребителей примерно 0,7-0,8 млн. кубометров ежедневно от Газпрома и примерно 1,3-1,5 млн. кубометров ежедневно от Energocom", - написал Чебан.

Чиновник также добавил, что возобновление сотрудничества с Россией объясняется тем, что цена Газпрома была почти одинакова с той, которую заявил внутренний поставщик Energocom в этом месяце.

С декабря Газпром поставлял газ только в непризнанное Приднестровье. До этого Молдова почти исключительно зависела от Газпрома, импорта газовых и российских энергетических носителей.

  • 18 декабря стало известно, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа.
Мир
Россия
газ
Молдова
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