Об этом сообщил глава правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в telegram .

Решение о возобновлении поставок было принято в связи с тем, что в результате погодных условий потребление газа в Приднестровье снизилось.

"Молдовагаз до конца марта 2023 года будет покупать для своих потребителей примерно 0,7-0,8 млн. кубометров ежедневно от Газпрома и примерно 1,3-1,5 млн. кубометров ежедневно от Energocom", - написал Чебан.

Чиновник также добавил, что возобновление сотрудничества с Россией объясняется тем, что цена Газпрома была почти одинакова с той, которую заявил внутренний поставщик Energocom в этом месяце.

С декабря Газпром поставлял газ только в непризнанное Приднестровье. До этого Молдова почти исключительно зависела от Газпрома, импорта газовых и российских энергетических носителей.