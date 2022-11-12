Молдова в начале кризиса, а один из сценариев оккупации - через ставленников Кремля, - журналист
Зимой в Молдове могут быть перебои с электричеством, РФ в ближайшие недели может перекрыть подачу газа – это может привести к усугублению политического кризиса
Об этом в эфире Еспресо заявил журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик.
"Глава МИД Молдовы заявил: чтобы пережить стране зиму нужен $1 млрд. Если Запад поможет, то Молдова переживет зиму. Власть предлагает системы мониторинга этой помощи. Зимой в Молдове могут быть перебои с электричеством, возможно, РФ в ближайшие недели может перекрыть подачу газа ", – отметил Тхорик.
По его словам, это серьезная проблема, потому что нет альтернативных источников.
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"Этим кризисом могут воспользоваться пророссийские партии, вывести еще больше людей на протесты. Молдова находится в начале кризиса. Непонятно, что будет зимой и какие политические процессы будут зимой. Если скинут нынешнюю власть и придут прокремлевские марионетки, это не выгодно ни Румынии, ни Украине. В расследовании СМИ один из сценариев оккупации Молдовы предусматривал этот вариант", - подытожил журналист.
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