Молдова уязвима перед атаками России и это может ослабить устойчивость Украины, - Санду
Молдова уязвима перед гибридными атаками России, что может подорвать устойчивость Украины и стабильность Европы.
Об этом в колонке Politico написала Президент страны Мая Санду.
По ее словам, из-за войны войны России против Украины Молдова сталкивается с "серьезными затратами и повышенными рисками". Она отметила, что обстрелы критической инфраструктуры Украины и сокращение экспорта газа Россией вдвое, лишили страну бывших источников энергии.
Санду заявила, что российские прокси и криминальные группировки в Молдове используют энергетический кризис, чтобы разжигать недовольство и провоцировать политические потрясения.
"Используя весь спектр гибридных угроз, в частности фальшивые сообщения о бомбах, кибератаках, дезинформации, призывах к социальным волнениям и неприкрытом взяточничестве, они работают над дестабилизацией, подрывом нашей демократии и ставят под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы", — написала она.
Президент Молдовы считает, что уязвимость страны может ослабить устойчивость Украины и подорвать стабильность в Европе.
"Так же как нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести этот бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", – резюмировала Санду.
- К слову, хакеры сломали телеграмм-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину в тот день, когда в Конституционный суд направили запрос на проверку пророссийской партии "Шор"
- Также, 25 октября полиция Кишинева демонтировала 20 палаток, установленных участниками протеста пророссийской партии "Шор".
- В Молдове также наказали мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.
- The Washington Post сообщила , что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.92Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное