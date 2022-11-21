Об этом в колонке Politico написала Президент страны Мая Санду.

По ее словам, из-за войны войны России против Украины Молдова сталкивается с "серьезными затратами и повышенными рисками". Она отметила, что обстрелы критической инфраструктуры Украины и сокращение экспорта газа Россией вдвое, лишили страну бывших источников энергии.

Санду заявила, что российские прокси и криминальные группировки в Молдове используют энергетический кризис, чтобы разжигать недовольство и провоцировать политические потрясения.

"Используя весь спектр гибридных угроз, в частности фальшивые сообщения о бомбах, кибератаках, дезинформации, призывах к социальным волнениям и неприкрытом взяточничестве, они работают над дестабилизацией, подрывом нашей демократии и ставят под угрозу вклад Молдовы в более широкую безопасность Европы", — написала она.

Президент Молдовы считает, что уязвимость страны может ослабить устойчивость Украины и подорвать стабильность в Европе.

"Так же как нельзя допустить, чтобы Россия победила в Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести этот бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", – резюмировала Санду.

К слову, хакеры сломали телеграмм-каналы президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину в тот день, когда в Конституционный суд направили запрос на проверку пророссийской партии "Шор"

Также, 25 октября полиция Кишинева демонтировала 20 палаток, установленных участниками протеста пророссийской партии "Шор".

В Молдове также наказали мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России.

The Washington Post сообщила , что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву.

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