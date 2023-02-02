Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на министра внутренних дел Анну Ревенко.

Элемент ракеты принадлежит системе противовоздушной обороны С-300.

"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 в Бричанах. В ходе предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП "Ларга" Бричанского района нашли составляющие, которые, как полагают, принадлежат комплексу С-300", – говорит Ревенко.

Сообщается, что существует большой риск попадания российских ракет в воздушное пространство Молдовы или их падение на территории страны после того, как их собьют системы ПВО.

В МВД Молдовы заявили, что 31 октября 2022 года на территорию страны упала российская ракета , которую якобы сбила украинская ПВО.

5 декабря прошлого года во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета , однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.

14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружила полиция в районе пограничного сектора Ларга.

15 января стало известно, что обнаруженная в Молдавии часть ракеты имеет 80 кг взрывчатки.

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