Молдова установили тип ракеты, которая упала у нее во время обстрела РФ 14 января
В Молдове назвали тип ракеты, упавшей вблизи города Бричаны во время обстрела Украины российскими войсками 14 января
Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на министра внутренних дел Анну Ревенко.
Элемент ракеты принадлежит системе противовоздушной обороны С-300.
"Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 в Бричанах. В ходе предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП "Ларга" Бричанского района нашли составляющие, которые, как полагают, принадлежат комплексу С-300", – говорит Ревенко.
Сообщается, что существует большой риск попадания российских ракет в воздушное пространство Молдовы или их падение на территории страны после того, как их собьют системы ПВО.
- В МВД Молдовы заявили, что 31 октября 2022 года на территорию страны упала российская ракета , которую якобы сбила украинская ПВО.
- 5 декабря прошлого года во время массированного удара РФ по Украине на территорию Молдовы упала ракета , однако в ракете саперы не обнаружили взрывчатых веществ.
- 14 января после массированного обстрела российскими войсками территории Украины, обломки ракеты на севере Молдовы обнаружила полиция в районе пограничного сектора Ларга.
- 15 января стало известно, что обнаруженная в Молдавии часть ракеты имеет 80 кг взрывчатки.
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