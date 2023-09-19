Молдова стала участником Механизма гражданской защиты ЕС: что дает этот статус
В понедельник, 18 сентября, Молдова присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС как государство-участник. Это европейская инициатива солидарности, направленная на поддержку стран во времена кризисов и катастроф
Об этом сообщает EU NEIGHBORS east.
Отмечается, что сама Молдова воспользовалась преимуществами Механизма гражданской защиты ЕС, чтобы справиться с масштабным перемещением украинцев, вызванным вторжением России. Теперь, когда Молдова официально присоединилась к Механизму, она также сможет предложить помощь другим нуждающимся странам.
"Гражданская защита охватывает превентивные меры по уменьшению влияния будущих чрезвычайных ситуаций или катастроф, а также помощь, оказываемая населению, нуждающемуся в помощи, после природной или техногенной катастрофы. Механизм гражданской защиты ЕС координирует этот ответ на уровне ЕС", - объясняют в Совете ЕС. .
Там добавляют, что в зависимости от характера стихийного бедствия эта помощь может принимать различные формы, например поисково-спасательные операции, тушение лесных и городских пожаров, развертывание медицинского персонала, медицинское оборудование и медикаменты, очистка воды и временное чрезвычайное убежище.
Справочно. Когда чрезвычайная ситуация преобладает возможности реагирования страны в Европе и за ее пределами, государство может обратиться за помощью через механизм. Европейская комиссия играет ключевую роль в координации реагирования на катастрофы по всему миру. С момента основания в 2001 году механизм гражданской защиты ЕС был привлечен для реагирования на более чем 600 чрезвычайных ситуаций и кризисов внутри ЕС и за его пределами.
Механизм гражданской защиты ЕС направлен на укрепление сотрудничества между 27 странами ЕС и теперь 10 государствами-участниками (Исландией, Норвегией, Сербией, Северной Македонией, Черногорией, Турцией, Боснией и Герцеговиной, Албанией, Украиной и теперь и Молдовой) в вопросах гражданского улучшение предотвращения, готовности и реагирования на катастрофы.
- 20 апреля 2023 г. Украина также стала государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС. Соглашение о предоставлении Украине полноправного членства в Механизме в Киеве подписал комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
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