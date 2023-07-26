Об этом пишет Jurnal TV.

Министр иностранных дел Нику Попеску заявил, что в течение многих лет Молдова являлась объектом определенной враждебной деятельности и политики со стороны России. А значительная часть из них была сделана через посольство.

"Я видел эту информацию с чрезмерным количеством антенн. Важно, чтобы дипломатические службы сосредотачивались на развитии хороших отношений, или когда действия направлены на дестабилизационные действия и действия, не связанные с дипломатической деятельностью, мы достигли общего согласия относительно необходимости ограничения количества аккредитованных дипломатов с России", – сказал министр.

Он также отметил, что представители российского посольства уже проинформированы.

Как отметил министр иностранных дел Игорь Захаров, из Молдовы высылают 18 дипломатов и 27 сотрудников техперсонала посольства России в Кишиневе. В посольстве останется 10 дипломатов и 15 технических служащих.

Что известно о журналистском расследовании по шпионажу за властями Молдовы

24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором выяснили, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлено 28 антенн и спутниковых тарелок, а также решетки Яги-Уда и вертикальные штыри. С помощью этого перехватывают сигналы спутниковых телефонов, что позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции. Журналисты утверждают, что это больше, чем установлены антенны и тарелки в посольстве РФ в Бельгии, и их число ежегодно растет.

По данным журналистов, на крышу, где установлены средства для прослушивания и перехвата, поднимаются работники российских спецслужб. Чаще всего они это делали перед парламентскими и президентскими выборами в Молдове, а также перед саммитом Европейского политического сообщества. В частности, 14 мая в день выборов башкана Гагаузской автономии на крыше посольства заметили офицера военного атташе в посольстве РФ в Молдове Павла Якунина, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой российской разведки в Москве и с приемным центром космической разведки в Вату. что в Подмосковье.

В расследовании отмечают, что каждые два-три года в посольстве сменяют "слушателей" и специалистов в изломах компьютерных сетей. Так сейчас ими и офицерами-связистами в Кишиневе командует Александр Васинович, часто появляющийся на крыше посольства и дающий им указания.

Кроме того, в расследователе сообщают, что жен шпионов используют в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Да, они часто летают в Москву и обратно, а в их сумках постоянно много флешек и жестких дисков. Осматривать багаж жен нельзя, поскольку у них дипломатический иммунитет.

Российский посол Олег Васнецов 25 июля был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграцию Молдовы.