Молдова сможет рассчитаться с "Газпромом": парламент принял поправки в бюджет
Парламент Молдовы принял поправки в госбюджет, благодаря которым страна сможет рассчитаться за газ с российским "Газпромом"
Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker .
В четверг, 25 ноября, парламент Молдавии принял поправки в госбюджет. Было принято решение выделить 1,7 млрд леев (2,59 млрд грн) молдавскому госпредприятию Energocom. Из этой суммы 1,4 млрд леев (2,13 млрд грн) должны уйти "Газпрому" на оплату долга за газ.
Предполагается, что Energocom перечислит деньги "Молдовагаз", которое, в свою очередь, перечислит деньги "Газпрому".
На вопрос депутатов, почему деньги идут сначала в Energocom, а не непосредственно "Молдовагаз", спикер парламента Игорь Гросу ответил, что власти "стараются консолидировать потенциал Energocom как поставщика газа".
Перед тем как принять решение выделить деньги, "Молдовагаз" попыталась принять другие меры: взять кредит или реешелонировать выплату платежей. Когда это не удалось, компания обратилась за помощью к правительству.
- Ранее сообщалось , что "Газпром" может в ближайшее время отключить поставки газа в Молдову из-за отсутствия проплаты за октябрь и первую половину ноября.
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