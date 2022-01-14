Молдова с 17 января упрощает правила въезда
В Молдове с 17 января упрощают правила въезда в страну, в частности, для невакцинированных путешественников
Об этом сообщает Newsmaker.
С 17 января всем въезжающим в Молдову независимо от страны, из которой они приехали, необходимо будет подать один из следующих документов:
- сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);
- медицинское заключение, подтверждающее, что за последние полгода человек переболел коронавирусом;
- тест, подтверждающий наличие антител (действительный три месяца с момента сдачи);
- экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и 72 часа в соответствии со въездом в страну.
Те, кто не сможет предъявить один из этих документов, обязаны будут провести на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР или экспресс-тест на ковод покажет отрицательный результат.
От карантина освобождаются только дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения, учащиеся до 18 лет, приехавшие на обучение в Молдову, приехавшие на лечение граждане, транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.
До 17 января действуют правила, согласно которым при въезде из стран "красной зоны" все, независимо от того, вакцинирован ли человек, должны предъявлять результаты ПЦР-тест.
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