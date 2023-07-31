Молдова ратифицировала соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр

Об этом сообщает пресс-служба парламента Молдовы.

За ратификацию соглашения в первом и втором чтениях проголосовали 57 народных депутатов Молдовы.

Так, украинское правительство обеспечит финансирование технического проекта, строительства моста и соответствующей инфраструктуры на своей территории. Молдова обеспечит строительство соответствующей дорожной инфраструктуры на своей территории. Также планируется заключить отдельное соглашение по дальнейшему обслуживанию моста.

Работы по строительству планируют завершить до конца 2025 года.

Справочно. Инициатива строительства этого моста через Днестр была объявлена еще в 2012 году. Этот проект, как отмечают в пресс-службе молдавского парламента, будет способствовать экономическим связям между двумя регионами и связям с другими государствами. В частности, строительство моста поможет обеспечить подключение сети дорог через восточную часть Молдовы к трансъевропейской сети дорог TEN-T. Также это усилит роль Молдовы как связующего звена между государствами ЕС и соседними государствами.