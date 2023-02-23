Об этом информирует NewsMaker.

Служба информации и безопасности Молдовы вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследуют дело об измене родине и шпионаже агентурной сетью, куда входили молдаване и представители другого государства. Какого именно в пресс-службе не уточнили.

Злоумышленниками оказались пять граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года и трое получили подозрения.

Следствие установило, что их завербовали спецслужбы другого государства, чтобы те помогали дестабилизировать ситуацию и изменить конституционный строй насильственным путем.

Спецслужбы обнаружили иностранцев, которые занимались шпионажем и финансировали людей из Молдовы.

"Расследование началось в 2020 году и зафиксировало как запланированные действия, так и уже частично выполненные. Речь идет о денежных переводах, провоцировании межэтнической ненависти, нетерпимости к некоторым категориям граждан, найме людей, склонных к насилию, для участия в протестах", - говорится в сообщении .

В Службе информации и безопасности Молдовы подчеркнули, что за измену и шпионаж Уголовный кодекс предусматривает от 12 лет до 20 лет лишения свободы.