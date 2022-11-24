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Молдова признала Голодомор геноцидом украинского народа

24 ноября, 2022 четверг
19:56
Мир

Парламент Молдовы на заседании в четверг принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Об этом сообщает издание Newsmaker.

За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. Представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию.

Перед голосованием депутаты от коммунистов и партии "Шор" вышли из сессионного зала.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа", - говорится в декларации.

Парламент Молдовы также обратился с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениям проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 гг.

"Память Голодомора и приверженность общечеловеческим ценностям обязывает нас к солидарности с украинским народом для прекращения политики геноцида украинского народа в XXI веке и спасения мира и свободы на европейском континенте", - говорится в документе.

После принятия декларации депутаты объявили минуту молчания в память жертв Голодомора и жертв нынешней войны в Украине.

  • 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
  • За осуждение Голодомора в 1932-1933 годах проголосовали сегодня румынские депутаты и сенаторы.
  • Также 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.

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Молдова
Голодомор
геноцид украинцев
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