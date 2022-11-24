Об этом сообщает издание Newsmaker.

За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. Представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию.

Перед голосованием депутаты от коммунистов и партии "Шор" вышли из сессионного зала.

"Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа", - говорится в декларации.

Парламент Молдовы также обратился с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениям проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 гг.

"Память Голодомора и приверженность общечеловеческим ценностям обязывает нас к солидарности с украинским народом для прекращения политики геноцида украинского народа в XXI веке и спасения мира и свободы на европейском континенте", - говорится в документе.

После принятия декларации депутаты объявили минуту молчания в память жертв Голодомора и жертв нынешней войны в Украине.

23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

За осуждение Голодомора в 1932-1933 годах проголосовали сегодня румынские депутаты и сенаторы.

Также 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.

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