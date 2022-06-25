Об этом информирует онлайн-издание Newsmaker .

Молдова намерена присоединиться к санкциям Европейского союза против РФ.

"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус и наши европейские стремления. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", – сказал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.

На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована в поддержании нормальных отношений с РФ, но просит уважать и ее решение двигаться к вступлению в ЕС.

"Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС", – добавил Гросу.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с РФ и сравнил их политику с действиями гитлеровской Германии.

Министерство иностранных дел России заявило в пятницу, 24 июня, что решение лидеров Европейского Союза принять Украину и Молдову в качестве кандидатов на членство будет иметь негативные последствия.

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