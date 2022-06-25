Молдова присоединится к антироссийским санкциям ЕС, – спикер парламента
Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС планирует продлить
Об этом информирует онлайн-издание Newsmaker .
Молдова намерена присоединиться к санкциям Европейского союза против РФ.
"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус и наши европейские стремления. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение", – сказал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
На вопрос, какова будет реакция России на такое решение Молдовы, Гросу ответил, что страна заинтересована в поддержании нормальных отношений с РФ, но просит уважать и ее решение двигаться к вступлению в ЕС.
"Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сотен тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС", – добавил Гросу.
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- 24 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с РФ и сравнил их политику с действиями гитлеровской Германии.
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