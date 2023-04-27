Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ
В четверг, 27 апреля, Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, таким образом став 35 государством в ней
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в twitter .
Кроме того, Кулеба провел переговоры с главой МИД Молдовы Нику Попеску и обсудил шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС.
"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску. Обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Сейчас там 35 стран. ", – пишет министр.
- 15 апреля к группе государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины, присоединилась Коста-Рика.
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