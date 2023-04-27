Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в twitter .

Кроме того, Кулеба провел переговоры с главой МИД Молдовы Нику Попеску и обсудил шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС.

"Продуктивные переговоры с хорошим коллегой и другом Нику Попеску. Обсудил шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к Основной группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Сейчас там 35 стран. ", – пишет министр.