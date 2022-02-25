Молдова приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной из-за полномасштабной войны со стороны РФ

Об этом сообщает Укрзализныця .



"Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной", - говорится в заявлении.



В частности, с 25 февраля отменено курсирование поезда Одесса – Кишинев – Одесса.

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