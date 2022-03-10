Молдова приняла уже около 300 тыс. беженцев из Украины, - МИД

Об этом в комментарии Sky News сообщил руководитель МИД Молдовы Нику Попеску, передает Еспресо.TV.

За две недели с начала войны из Украины в Молдову уехали 300 тысяч человек. По словам главы МИД, из этих людей 270 тысяч – украинцы, и еще 30 тысяч – проживающие в Украине иностранцы.

107 тысяч человек остались в Молдове и не едут дальше в Европу; из них 46 тысяч – несовершеннолетние.

Около 10 тысяч беженцев сейчас проживают во временных центрах, остальные – в частных домах родственников, друзей или волонтеров.

По словам Ника Попеска, содержание каждого человека обходится государству в $25 долларов в день, треть этой суммы покрывают из госбюджета, остальное – из средств, предоставленных другими странами и гуманитарными организациями.

Попеску отметил, что беженцы из Украины являются большим вызовом для страны, но еще больше опасность вторжения России, которое может произойти, когда Украина с помощью западных партнеров не удержит врага.

Отметим, что население самой Молдовы – 2,6 млн человек.

Напомним, что Молдова с первого дня широкомасштабного наступления России начала принимать беженцев из Украины.

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