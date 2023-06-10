Молдова поможет Украине в ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
Молдова выделит Украине помощь на сумму в 4,2 миллиона леев (более $236 тыс.) для ликвидации экологических и гуманитарных последствий разрушений на Каховской ГЭС
Об этом сообщает NewsMaker.
"В партию гуманитарной помощи входят водонасосные станции, надувные лодки, пищевые продукты и оборудование, необходимое для смягчения последствий затопления", – говорится в сообщении.
Соответствующее решение принято Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям Молдовы.
Известно также, что оборудование будет предоставлено из резервов Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и Агентства материальных резервов.
Страны, отправившие Украине помощь:
Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушены. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыбы. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.
Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.
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