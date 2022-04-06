Молдова получит на помощь украинским беженцам почти 700 млн евро
Правительство Молдовы получит в помощь беженцам из Украины 695 млн евро
Об этом сообщил евродепутат Зигфрид Мурешан.
Решение о денежной выплате Молдове было принято на конференции доноров, которая прошла 5 апреля в Берлине.
"Эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины и помощи гражданам Молдовы, которые помогают украинцам", - написал евродепутат.
В конференции в Берлине приняло участие около 30 стран. Молдавии выдали 695 млн. евро, которые будут предоставлены как бюджетная поддержка, кредиты и другие формы финансовой помощи.
С начала войны в Молдову приехали более 360 тыс. беженцев из Украины. Около 90 тысяч украинцев остались в стране.
- МВД Латвии подготовит план приема от 30 до 40 тыс. вынужденно переселенных людей. Число украинских беженцев в Латвии уже превысило запланированные изначально 10 тысяч.
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