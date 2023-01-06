Молдова получит $30 млн от США на преодоление энергетического кризиса

Об этом сообщает Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства выделят, чтобы помочь "преодолеть скачки цен на энергоносители, вызванные непровоцированной и неоправданной войной Кремля против Украины". Их предоставят через трастовый фонд Всемирного банка.

Отмечают, что предоставленные средства помогут Молдове возместить стоимость ранее приобретенной электроэнергии.

Также USAID заявило, что Молдова только начала восстанавливаться от многочисленных потрясений последних лет, включая пандемию коронавируса и увеличение цены на газ в четыре раза. Впрочем, развязанная Россией полномасштабная война в Украине поставила под угрозу краткосрочное экономическое восстановление страны и ее долгосрочные экономические перспективы.

Поэтому США выделяет Молдове эти 30 млн. долларов. Они являются элементом экстренной поддержки Молдовы в размере 320 млн долларов. Их США начали предоставлять с февраля 2022 года, чтобы помочь стране преодолеть экономические, энергетические, гуманитарные и последствия безопасности, вызванные войной России против Украины.

"USAID будет способствовать координации доноров и эффективности помощи, а также будет помогать мобилизовать дополнительные ресурсы для ответа на критические потребности и предоставление услуг в Молдове", - говорится в сообщении.

18 декабря 2022 года Moldovagaz начал закупать газ у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома .

29 декабря стало известно, что Молдова начинает покупать электроэнергию в Румынии.