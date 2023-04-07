Молдова подписала контракт с греческой газовой компанией
Молдовская компания-дистрибьютор электроэнергии и газа Energocom подписала с греческим газовым оператором DEPA Commercial рамочное соглашение
Об этом информирует TV8 .
Документ был подписан во время официального визита в Грецию министра энергетики Молдовы Виктора Парликова и и.о. директора Energocom Виктора Бынзаря.
Греция считается стратегической точкой с доступными источниками энергии. Там уже работает терминал сжиженного газа. Второй терминал будет завершен до конца года.
Бынзарь заявил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, Соединенные Штаты и Африку. Делают они это по выгодным ценам.
"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года", – сказал Парликов.
Он добавил, что опыт Energocom в прошлом сезоне по использованию интерконнектора Греция - Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме.
- 6 апреля заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоане заявил , что НАТО готово к дальнейшему сближению с ними Молдовы в зависимости от ее готовности к этому.
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