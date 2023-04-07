Молдова подписала контракт с греческой газовой компанией

Об этом информирует TV8 .

Документ был подписан во время официального визита в Грецию министра энергетики Молдовы Виктора Парликова и и.о. директора Energocom Виктора Бынзаря.

Греция считается стратегической точкой с доступными источниками энергии. Там уже работает терминал сжиженного газа. Второй терминал будет завершен до конца года.

Бынзарь заявил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, Соединенные Штаты и Африку. Делают они это по выгодным ценам.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года", – сказал Парликов.

Он добавил, что опыт Energocom в прошлом сезоне по использованию интерконнектора Греция - Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме.