Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Realitatea.

Он отметил, что у Молдовы есть много опытных саперов, участвовавших в миротворческих операциях, в том числе в Югославии.

"Мы подготовили контингент саперов для возможной переброски в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", - отметил министр.

В июле о готовности помочь в разминировании заявила Словения. Страна предоставит Украине оборудование для гражданского разминирования.

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