Молдова подготовила саперов и готова направить в Украину для разминирования территорий
В Молдове заявили о готовности помочь украинцам в разминировании территорий, поэтому планируют направить своих саперов в Украину
Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Realitatea.
Он отметил, что у Молдовы есть много опытных саперов, участвовавших в миротворческих операциях, в том числе в Югославии.
"Мы подготовили контингент саперов для возможной переброски в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", - отметил министр.
- В июле о готовности помочь в разминировании заявила Словения. Страна предоставит Украине оборудование для гражданского разминирования.
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