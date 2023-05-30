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Молдова по соображениям безопасности не комментирует участие Зеленского в саммите Европейского политического сообщества

30 мая, 2023 вторник
00:30
Мир Зеленський и Санду

Молдова не будет публично раскрывать участие Зеленского в саммите Европейского политического сообщества, который состоится 1 июня в Кишиневе, по соображениям безопасности

Об этом в понедельник в эфире телеканала ProTV заявила министерша внутренних дел Молдовы Ана Ревенко, передает NewsMaker.

Как отметила Ревенко, информация об участии украинского президента в саммите в Кишиневе "должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью господина Зеленского".

"Мы уважаем это требование", – добавила она.

Издание отмечает, что почти все из 47 лидеров европейских государств и евроинституций подтвердили участие в саммите Европейского политического сообщества, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Риши и глава итальянского правительства Джорджия Мэлони.

Мероприятие состоится в Бульбоаке, район Аненны Ной, в 35 километрах от Кишинева. Его будет принимать винный комплекс Castel Mimi.

Это будет уже вторая встреча Европейского политического сообщества, на которой будут обсуждаться совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов, защита демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивости европейских государств. Первый прошел в октябре в Праге.

  • Идея Европейского политического сообщества принадлежит Эмманюэлю Макрону. В июне Евросовет одобрил предложенную Францией идею, которая должна стать новым форматом, открытым для сотрудничества с Украиной и Британией.
  • Напомним, на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе также запланированы переговоры между Арменией и Азербайджаном. Эксперты отмечают, что по их результатам возможно подписание мирного соглашения между странами.

Молдова
Владимир Зеленский
Война с Россией
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