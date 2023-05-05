Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины
Молдова намерена принять меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины. Ограничения будут иметь временный характер
Об этом 5 мая сообщил министр сельского хозяйства Владимир Боля на встрече с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, передает Newsmaker .
Боля рассказал дипломату о "намерении министерства временно принять меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины".
Он также рассказал, что правительство намерено компенсировать аграриям акциз на используемое дизельное топливо и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.
Следует отметить, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба предлагал Молдове стать частью транзитного коридора для обхода блокады морских портов Украины.
- Еврокомиссия запретила импорт агропродуктов из Украины в 5 стран ЕС, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен.
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