Об этом 5 мая сообщил министр сельского хозяйства Владимир Боля на встрече с главой Делегации ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, передает Newsmaker .

Боля рассказал дипломату о "намерении министерства временно принять меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины".

Он также рассказал, что правительство намерено компенсировать аграриям акциз на используемое дизельное топливо и субсидировать стоимость средств для защиты растений и удобрений.

Следует отметить, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба предлагал Молдове стать частью транзитного коридора для обхода блокады морских портов Украины.