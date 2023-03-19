Молдова планирует ввести санкции против ряда лиц, причастных к вторжению в Украину
Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 человек, причастных к полномасштабному вторжению в Украину. Среди них есть граждане России
Об этом в интервью Europa Liberă заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.
"Речь идет преимущественно о запрете на въезд в Молдову, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые тем или иным образом причастны к агрессии против Украины", - сказал он.
По словам Попеску, решение уже принято. Однако сейчас необходимо время, чтобы завершить "все юридические шаги". При этом он не назвал тех, кому именно запретят въезд в Молодову, однако уточнил, что в этот список войдут около 25 человек. Среди них половина - граждане России.
- 18 марта президент Молдовы Мая Санду заявила , что молдаване никогда не станут на сторону убийц и заверила в поддержке Украины в войне против России.
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