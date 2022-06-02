Молдова планирует разрешить вводить в страну иностранных силовиков, чтобы управлять потоком беженцев, - Jurnal

Об этом сообщает молдавское издание Jurnal .

Основной целью документа является создание правовой базы для направления экспертов FRONTEX (Агентство ЕС по контролю внешних границ) для предоставления главной инспекции пограничной полиции МВД Молдовы необходимой поддержки в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.



Все сопутствующие расходы, связанные с деятельностью экспертов FRONTEX в Молдове, будут возмещены Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны.



Руководство страны подчеркивает, что это чисто гражданский контингент.



Оппозиция подвергла критике размещение контингента FRONTEX на границе Молдовы. Она отмечает, что FRONTEX - это все же иностранная и вооруженная полиция, и это решение несет угрозу суверенитету Молдовы.

Напомним, в МИДе Британии решили вооружить Молдову по стандартам НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что Молдова может стать одной из двух стран, которую в будущем планирует захватить Россия.

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