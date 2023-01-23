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Молдова планирует провести военные учения на всех полигонах страны

23 января, 2023 понедельник
18:31
Мир

В Молдове на всех полигонах национальной армии с 24 января по 4 февраля будут проходить тактические учения, в которых примут участие более 400 военных

Об этом сообщило издание NewsMaker со ссылкой на министерство обороны страны.

В министерстве уточнили, что запланированные учения пройдут с использованием имеющейся у национальной армии военной техники. Для обучения будут использовать все полигоны военных гарнизонов в стране.

В частности, также добавляется, что на всех полигонах армии в Молдове с 24 января по 4 февраля пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных.

"Цель учений – оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих – и срочников, и контрактников", - отметили в ведомстве.

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Согласно сценарию министерства, военные должны будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь и отработать действия в условиях химической атаки.

В то же время в ведомстве отметили, что проводят учения в соответствии с планом подготовки национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

"В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - предупредили в министерстве.

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Россия
Молдова
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