Молдова переживает массовое отключение света из-за российской ракетной атаки на Украину

Об этом сообщает премьер-министр страны Андрей Спину.

В Молдове отключили электроэнергию по всей стране из-за обстрелов украинской энергосистемы. Сейчас над восстановлением подключения к электричеству молдавских потребителей работает Moldelectrica.

"Сегодня имеем повторение ситуации с 15 ноября, - обратился к своим гражданам премьер-министр страны Андрей Спину. После бомбардировок Россией энергосистемы Украины в последнее время у нас происходят массовые отключения электроэнергии по всей стране".

Ситуацию также прокомментировала президент Молдовы Мая Санду.

"Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставить другие народы в бедности и унижении", - заявила Санду.

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