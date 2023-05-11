Молдова передумала вводить ограничения на импорт агропродукции из Украины
Молдова решила пока не вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, поскольку такие действия "ничего бы не решили" и "дали бы нулевые результаты"
Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля, передает Newsmaker.md.
Молдавский чиновник отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости.
"Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля в эфире программы "Punctul pe AZI" на TVR Moldova.
Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысячи тонн подсолнечных семян, тогда как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.
Боля также заявила, что Кишинев не рассматривает запрет транзита зерна из Украины через Молдову.
"Транзит не влияет на нас отрицательно... Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками – ожидания таможни в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее, чем автомобильный транспорт", - сказал министр.
- Напомним, 5 мая стало известно, что Молдова намерена принять меры, которые ввели некоторые страны ЕС по импорту зерновых и масличных культур из Украины.
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