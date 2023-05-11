Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля, передает Newsmaker.md.

Молдавский чиновник отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости.

"Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля в эфире программы "Punctul pe AZI" на TVR Moldova.

Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысячи тонн подсолнечных семян, тогда как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.

Боля также заявила, что Кишинев не рассматривает запрет транзита зерна из Украины через Молдову.

"Транзит не влияет на нас отрицательно... Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками – ожидания таможни в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее, чем автомобильный транспорт", - сказал министр.