Молдова передала Еврокомиссии опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС

Об этом сообщает Newsmaker .



В здании администрации президента состоялась церемония передачи анкеты главе Делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу.



Как отметила президент Майя Санду, это первый опросник, который Молдова должна заполнить для вступления в ЕС.



"Вступление в ЕС - это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем так нужен. И для этого мы должны работать, сделать совместное усилие всего общества. ЕС прежде всего проект мира, благополучия, демократии, процветания. Молдова будет в безопасности в европейской семье", - сказала президент.



Как отметил глава Делегации ЕС Янис Мажейкс, Молдова только через 11 дней заполнила первую часть опросника.



"Ответы на вопросы этой анкеты лишь первый шаг длительного процесса. Сейчас Молдова получила вторую часть анкеты, еще большую по объему. Она покрывает все отрасли, важные для вступления в ЕС", - сказал Мажейкс.

3 марта президент Молдовы Мая Санду подписала заявку о вступлении страны в Евросоюз.