Молдова отрицает данные Генштаба ВСУ о мобилизации россиян в оккупированном Приднестровье
В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили об отсутствии информации о мобилизации российских войск в оккупированном Приднестровье
Об этом ведомство сообщило в Twitter.
Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за состоянием безопасности в регионе.
На данный момент информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет", - говорится в заявлении.
- 2 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали привлекать подразделения войск в Приднестровье для провокаций и демонстративных действий на границе с Украиной.
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