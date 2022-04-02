Молдова отрицает данные Генштаба ВСУ о мобилизации россиян в оккупированном Приднестровье

Об этом ведомство сообщило в Twitter.



Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за состоянием безопасности в регионе.

На данный момент информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет", - говорится в заявлении.

2 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне начали привлекать подразделения войск в Приднестровье для провокаций и демонстративных действий на границе с Украиной.

В этот момент, нет никакой информации, чтобы подтвердить mobilisation of troops в регионе Transnistrian.



Автомобили будут действовать для мониторинга и обмена данными с нашими партнерами в порядке для обеспечения безопасности наших граждан. - ???????? MFA Moldova (@MoldovaMFA) 2 апреля 2022