Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Молдовы.

"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием дать соответствующие пояснения", – заявили в ведомстве.

Справка: Владимир Сальдо – бывший депутат Херсонского горсовета VIII созыва, народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Также являлся членом запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал захватчиков и был назначен главой оккупационной администрации Херсона. Летом 2022 г. получил гражданство РФ.