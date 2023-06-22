Молдова отреагировала на угрозы гауляйтера Херсонщины Сальдо ударить по мосту через Дунай
Молдова отреагировала на заявление гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо о намерении бомбить мост через Дунай. Власти расценивают это как прямые угрозы в адрес Республики
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел Молдовы.
"Такие заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим подобных высказываний, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции в экстренном порядке вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Молдова с требованием дать соответствующие пояснения", – заявили в ведомстве.
Справка: Владимир Сальдо – бывший депутат Херсонского горсовета VIII созыва, народный депутат Украины VII созыва от Партии регионов. Также являлся членом запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддержал захватчиков и был назначен главой оккупационной администрации Херсона. Летом 2022 г. получил гражданство РФ.
- В ночь на 22 июня был поражен Чонгарский мост , соединяющий Херсонщину с Крымом. Гауляйтер Сальдо обвинил в этом Украину и пригрозил ответными ударами. "Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому скоро будет ответ очень серьезный", - сказал коллаборант на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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