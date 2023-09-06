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Молдова отказалась платить "долги", выставленные российским Газпромом

6 сентября, 2023 среда
19:03
Экономика

Российская компания "Газпром" требует от Молдовы заплатить $800 млн за псевдодолги. Страна не собирается платить за вымышленные долги РФ

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на премьер-министра Молдовы Дорина Речана.

"Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан", – заявил глава правительства.

Речен на заседании правительства 6 сентября отреагировал на доклад молдавского министра энергетики Виктора Парликова по результатам аудита исторического долга Молдовагаза перед Газпромом.

"Молдова не собирается выплачивать вымышленные долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", – добавил Речан.

Что предшествовало

18 мая премьер Дорин Речан заявил , что Молдова отказалась от газа и электричества РФ после того, как прекратила зависимости после начала полномасштабной войны в Украине.

Молдова предложила Газпрому заплатить 8,6 млн долларов за исторический долг за газ, который не подтвержден или невозможен для оплаты. Такое предложение выдвинул Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов. Он также сказал, что Молдовагаз имеет право ставить Газпрому свои финансовые требования по результатам аудита.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов предложил российскому "Газпрому" 8,6 млн долларов для урегулирования вопроса об историческом долге Молдавии за газ.

По его словам, большая часть долга не подтверждена или не выполнима. Более того, аудиторы пришли к выводу, что у Moldovagaz есть право выдвинуть "Газпрому" свои финансовые требования. Теперь в правительстве Молдовы ждут реакции "Газпрома" на свои предложения.

Газпром заявил: "Давайте быстро подписываете, что вы через 4 года вернете $800 млн и у вас будет газ". Однако Молдова не подписала никаких контрактов и заявила, что это очень большие деньги и "мы не можем на такое подписаться". Россия заявила, что тогда Молдова останется без газа.

3 сентября президент Молдовы Майя Санду рассказала , что правительство выступит с официальным заявлением относительно аудиторской проверки долгов Молдовагаза перед Газпромом. Долг в $800 млн не обнаружили.

Правительство Молдовы выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет.

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