Молдова ограничит трансляцию контента из РФ на телевидении

Об этом сообщает NewsMaker.

Известно, что одна из статей закона запрещает трансляцию телепрограмм и фильмов военного содержания, производимых в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.

Также новый закон предписывает, чтобы не менее половины закупаемого за рубежом контента было из стран ЕС, США, Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Молдова планирует разрешить вводить в страну иностранных силовиков , чтобы управлять потоком беженцев. Также страна намерена попросить оружие на Западе.

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