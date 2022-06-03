Молдова ограничит трансляцию контента из РФ на телевидении
Парламент Молдовы принял закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, теперь не менее половины закупаемого за рубежом контента должно быть из стран ЕС, США, Канады
Об этом сообщает NewsMaker.
Известно, что одна из статей закона запрещает трансляцию телепрограмм и фильмов военного содержания, производимых в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. Россия эту конвенцию не ратифицировала.
Также новый закон предписывает, чтобы не менее половины закупаемого за рубежом контента было из стран ЕС, США, Канады или стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
- Молдова планирует разрешить вводить в страну иностранных силовиков , чтобы управлять потоком беженцев. Также страна намерена попросить оружие на Западе.
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