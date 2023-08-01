Молдова официально разрывает сотрудничество с российскими спецслужбами

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В органы власти Российской Федерации отправлены официальные сообщения", – говорится в прессрелизе, опубликованном на сайте молдавского ведомства.

31 июля началась юридическая процедура расторжения двух соглашений SIS по ФСБ.

Также, как утверждается, молдавская спецслужба через Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова приняла меры по денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России (СВР).

По мнению SIS, соглашения "не имеют практического применения" и "нефункциональны", а положения этих документов, подписанных в 1994 году, могли быть использованы Москвой как повод для присутствия представителей российских спецслужб в сепаратистском Приднестровье.

Российские власти пока не комментировали разрыв отношений между SIS и российскими спецслужбами.

Что известно о журналистском расследовании по шпионажу за властями Молдовы

24 июля Insider и Jurnal TV опубликовали совместное расследование, в котором выяснили, что на крыше российского посольства в Кишиневе установлено 28 антенн и спутниковых тарелок, а также решетки Яги-Уда и вертикальные штыри. С помощью этого перехватывают сигналы спутниковых телефонов, что позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции. Журналисты утверждают, что это больше, чем установлены антенны и тарелки в посольстве РФ в Бельгии, и их число ежегодно растет.

По данным журналистов, на крышу, где установлены средства для прослушивания и перехвата, поднимаются работники российских спецслужб. Чаще всего они это делали перед парламентскими и президентскими выборами в Молдове, а также перед саммитом Европейского политического сообщества. В частности, 14 мая в день выборов башкана Гагаузской автономии на крыше посольства заметили офицера военного атташе в посольстве РФ в Молдове Павла Якунина, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой российской разведки в Москве и с приемным центром космической разведки в Вату. что в Подмосковье.

В расследовании отмечают, что каждые два-три года в посольстве сменяют "слушателей" и специалистов в изломах компьютерных сетей. Так сейчас ими и офицерами-связистами в Кишиневе командует Александр Васинович, часто появляющийся на крыше посольства и дающий им указания.

Кроме того, в расследователе сообщают, что жен шпионов используют в качестве курьеров для перевозки слишком тяжелых файлов. Да, они часто летают в Москву и обратно, а в их сумках постоянно много флешек и жестких дисков. Осматривать багаж жен нельзя, поскольку у них дипломатический иммунитет.

Российский посол Олег Васнецов 25 июля был вызван в министерство иностранных дел и евроинтеграцию Молдовы.

В конце июля Молдова объявила о высылке 18 дипломатов и 27 представителей технического персонала посольства России. Этому предшествовала публикация расследования The Insider и Jurnal TV, в которой говорилось, в частности, что на крыше российского посольства в Кишиневе расположены антенны, позволяющие прослушивать телефонные переговоры. Кроме того, утверждалось, что там часто появляются сотрудники СВР и российской военной разведки, тесно связанные с хакерскими группировками.