Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за ракетных обстрелов Украины
Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции Молдовы объявило персоной нон грата представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе
Об этом министерство сообщает на официальном сайте.
Представитель посольства обязан покинуть территорию Республики Молдова, об этом 31 октября сообщили послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, которого вызвали в МИДЕИ.
"В ходе беседы (МИДЕИ) подтвердило, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Отмечалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают угрозы энергетической безопасности страны", — отмечают в министерстве.
- Напомним, в МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.
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