Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за ракетных обстрелов Украины

Об этом министерство сообщает на официальном сайте.

Представитель посольства обязан покинуть территорию Республики Молдова, об этом 31 октября сообщили послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, которого вызвали в МИДЕИ.

"В ходе беседы (МИДЕИ) подтвердило, что ракетные удары по соседней стране продолжают наращивать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе разрушительные последствия войны. Отмечалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают угрозы энергетической безопасности страны", — отмечают в министерстве.

Напомним, в МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.

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