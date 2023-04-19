Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за инцидента с Миннихановым
В среду, 18 апреля, стало известно, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата в Молдове
Об этом сообщает NOI.MD.
"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства РФ в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", - сказал представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филипп Кожокару.
- Ранее издание Wall Street Journal сообщило , что Россия и Иран реализуют планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6000 беспилотников. Будет располагаться он в Татарстане.
- 17 апреля главу российского Татарстана Рустама Минниханова, приехавшего в Молдову на дипломатический конгресс, не выпустили с самолета в Кишиневе и объявили нежелательным лицом.
- Минниханов прибыл в молдавский регион Гагаузия на международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", однако его даже не выпустили из самолета. В настоящее время самолет возвращается обратно в Россию.
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