Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за инцидента с Миннихановым

Об этом сообщает NOI.MD.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства РФ в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт", - сказал представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Филипп Кожокару.