Молдова обвинила РФ в попытках вербовать молдовских граждан
Молдова обвинила российскую армию в попытке вербовки молдовских граждан на войну против Украины
Об этом сообщает Reuters.
"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
Он также отметил, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.
Британская военная разведка заявила, что Москва пыталась пополнить свои силы для войны в Украине, вербуя людей в самопровозглашенном Приднестровье. В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где базируется примерно 1500 российских военнослужащих, но не заметила существенных изменений с тех пор, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину.
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