Молдова обвинила РФ в попытках вербовать молдовских граждан

Об этом сообщает Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он также отметил, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.



Британская военная разведка заявила, что Москва пыталась пополнить свои силы для войны в Украине, вербуя людей в самопровозглашенном Приднестровье. В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где базируется примерно 1500 российских военнослужащих, но не заметила существенных изменений с тех пор, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину.

В Республике Молдова на официальном уровне запретили использование георгиевской ленты, будут наказывать штрафом и общественными работами.