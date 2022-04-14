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Молдова обвинила РФ в попытках вербовать молдовских граждан

14 апреля, 2022 четверг
19:35
война с Россией

Молдова обвинила российскую армию в попытке вербовки молдовских граждан на войну против Украины

Об этом сообщает Reuters.

"Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, для наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить", – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он также отметил, что представители МИД Молдовы регулярно встречаются с послом России и что позиция Молдовы по этому вопросу предельно четкая.

Британская военная разведка заявила, что Москва пыталась пополнить свои силы для войны в Украине, вербуя людей в самопровозглашенном Приднестровье. В прошлом месяце Молдова заявила, что следит за ситуацией в Приднестровье, где базируется примерно 1500 российских военнослужащих, но не заметила существенных изменений с тех пор, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение России в Украину.

  • В Республике Молдова на официальном уровне запретили использование георгиевской ленты, будут наказывать штрафом и общественными работами.

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Молдова
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