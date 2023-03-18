Молдова никогда не будет на стороне убийц, - Санду о поддержке Украины
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что молдаване никогда не станут на сторону убийц и заверила в поддержке Украины в войне против России
Об этом говорится в интервью Май Санду телеканала Moldova 1.
"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию россии против Украины с первого дня войны", - подчеркнула президент.
Мая Санду добавила, что Россия пытается разрушить конституционный строй в Молдове и вмешаться в ее внутренние дела, в частности, распространяя пропаганду и дезинформацию: "Я знаю, что Россия стремится ввязаться во внутренние дела Республики Молдова. Мы знали о пропаганде и дезинформации, говорили и пытались защититься Но в тот момент, когда мы имели убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова, мы вышли и публично выступили, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги".
- Напомним, президент Мая Санду ранее заявила , что не видит угрозы войны в Молдове, пока Украина храбро дает отпор российским оккупантам и таким образом защищает Молдову.
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