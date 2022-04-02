English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Молдова не может присоединиться к санкциям против РФ, поскольку экономически зависима от российского газа, - Несходовский
Эксклюзив

Молдова не может присоединиться к санкциям против РФ, поскольку экономически зависима от российского газа, - Несходовский

2 апреля, 2022 суббота
09:28
война с Россией Молдова

Директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что Молдова не сможет присоединиться к санкциям против РФ, поскольку экономически зависит от российского газа

Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо.TV"

Молдова не сможет транспортировать подсанкционные товары в Россию. Это невозможно потому, что такие нужно транспортировать через Украину, поэтому это невозможно. Молдова приняла решение не поддерживать санкции, введенные против РФ по нескольким причинам. Все потому, что Молдова является политически и экономически зависимой страной от России", - объяснил Несходовский

Несходовский подчеркнул, что есть ряд стран ЕС, зависимых от российского газа. По его словам, эти страны не могут быстро отказаться от российского газа, поскольку это приведет к остановке их промышленности.

Есть страны ЕС, которые готовы пойти на частичную реализацию желания Кремля по оплате российского газа за рубли. Поэтому следует понимать, что некоторые страны, которым нужно принять решение о поддержании санкции против РФ, должны быть политически и экономически независимы от России. Если бы Запад смог помочь Молдове стать менее зависимой от российских энергоносителей, то соответствующее решение по санкциям было бы принято.” - добавил Несходовский

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Лукашенко
1 апреля, 2022 пятница
Лукашенко боится бунта армии: белорусские войска гоняют возле границы с Украиной для замыливания глаз Путина, - Бульба
Олексій Арестович
1 апреля, 2022 пятница
Российские войска не могут начать наступление и оцепление ВСУ в зоне ООС, - Арестович
кадирівці
1 апреля, 2022 пятница
Чеченцы расстреливают принудительно мобилизованных российской армией луганчан за отказ воевать, - Гайдай
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.36
    Продажа 32.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
2 апреля
11:41
Минюст объяснил правила выезда из Украины для водителей призывного возраста
11:26
РФ уйдет со всех территорий, кроме Юга и Востока Украины и попытается там наглухо окопаться, чтобы диктовать условия, - Подоляк
11:26
Прокуратура США нашла доказательства попыток российских олигархов уклоняться от санкций за нападение на Украину
11:25
В Херсонской области оккупанты похитили городского голову Таврическая
11:23
Эксклюзив
В населенных пунктах Броварского района проводятся разминочные работы, - Березенко
11:15
С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла около 17800 военных, 1776 бронемашин, 631 танк, 317 систем артиллерии и 143 самолета, - Генштаб ВСУ
11:01
Украина победила в медальном зачете ЧЕ по борьбе
10:59
Эксклюзив
Гарантами безопасности Украины должны быть США, Китай и Турция, иначе мы подпишем новый Будапештский меморандум, - Береза
10:58
В Украине 2 апреля согласовано семь гуманитарных коридоров, – Верещук
10:55
В Запорожской области за сутки украинские военные уничтожили 17 оккупантов и их технику, - ОВА
10:40
В Днепре ПВО сбила четыре российские ракеты и беспилотник
10:31
Порошенко
Порошенко призвал Норвегию увеличить добычу нефти и газа и предоставить Украине средства ПВО
10:25
В Харькове из-за обстрелов оккупантов произошли масштабные пожары, – ГСЧС
10:21
ВСУ до конца недели могут освободить Киевщину и выйти к границе с Беларусью, - Арестович
10:06
В Черниговской области Силы сопротивления захватили трофейную российскую бронетехнику, - Генштаб ВСУ
09:59
ПВО THAAD
Германия рассматривает возможность покупки ПВО у США и Израиля
09:54
Украинские военные атакуют отступающие российские силы возле Киева, – Минобороны Великобритании
09:52
ВСУ впервые сбили российские транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с ПТРК "Корсар"
09:47
Эксклюзив
"Для Полтавщины утро не хорошее, оккупанты обстреляли Кременчуг и Полтаву ракетами": глава Полтавской ОВА
09:34
Во время полномасштабной войны против Украины россияне повредили 869 учебных заведений, из которых 83 разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
09:30
Эксклюзив
Ситуация в Северодонецке улучшилась: в дома частично возвращаются поставки газа и электроэнергии, открываются маленькие магазины, - журналистка
09:24
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 получили ранения, – ювенальные прокуроры
09:18
США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты во избежание ядерной эскалации из РФ
09:12
Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине и ранили двух человек, - ОВА
08:57
Anonymous
Anonymous сломали 15 Гб данных РПЦ
08:51
Эксклюзив
Don't fund war
Узнайте на сайте Don&#39;t fund war, кто остается на российском рынке, и бойкотируйте их товары — основатель ресурса
08:43
Эксклюзив
флаг России
Россияне в Херсонской области перешли к новому этапу: пытаются создавать оккупационные администрации, - украинец о ситуации на Юге
08:41
Княжицкий: "Идея о том, что Путин остановится, совершенно ложна"
08:33
Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Буратино"
08:20
Каменец-Подольский замок
Каменец-Подольский стал побратимом канадского города Брантфорд
08:04
Из Луганщины и Донетчины 2 апреля запустят три эвакуационных рейса, - Гайдай
07:48
В Луганской области за сутки россияне обстреляли 31 объект, в том числе 27 жилых домов, - Гайдай
07:32
В Луганской области оккупанты за неделю потеряли около 800 военных, а в больницу Алчевска из Попасной поступило примерно 30 раненых кадыровцев, - Генштаб ВСУ
07:04
Если бы мы присоединились к НАТО, то сделали бы Альянс гораздо сильнее, - Зеленский
06:54
Александр Мамай
Россияне нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу, - мэр Полтавы
06:45
Венгерский лоукостер Wizz Air отказался от идеи открывать рейсы в Россию этим летом
06:39
Канада
Канада планирует ввести новые санкции против РФ из-за войны против Украины
06:27
Россия совершила огромную ошибку, ее руководство ответит за все преступления в Украине, - МИД Австрии
06:21
Словакия будет помогать провайдерам, планирующим транслировать украинские каналы
05:56
Многие беженцы, которых насильно вывезли в Россию, убегают в Эстонию, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV