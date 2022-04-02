Молдова не может присоединиться к санкциям против РФ, поскольку экономически зависима от российского газа, - Несходовский
Директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что Молдова не сможет присоединиться к санкциям против РФ, поскольку экономически зависит от российского газа
Такое мнение он высказал в эфире "Эспрессо.TV"
Молдова не сможет транспортировать подсанкционные товары в Россию. Это невозможно потому, что такие нужно транспортировать через Украину, поэтому это невозможно. Молдова приняла решение не поддерживать санкции, введенные против РФ по нескольким причинам. Все потому, что Молдова является политически и экономически зависимой страной от России", - объяснил Несходовский
Несходовский подчеркнул, что есть ряд стран ЕС, зависимых от российского газа. По его словам, эти страны не могут быстро отказаться от российского газа, поскольку это приведет к остановке их промышленности.
Есть страны ЕС, которые готовы пойти на частичную реализацию желания Кремля по оплате российского газа за рубли. Поэтому следует понимать, что некоторые страны, которым нужно принять решение о поддержании санкции против РФ, должны быть политически и экономически независимы от России. Если бы Запад смог помочь Молдове стать менее зависимой от российских энергоносителей, то соответствующее решение по санкциям было бы принято.” - добавил Несходовский
- Напомним, президент Молдовы Мая Санду рассказала, что участие Молдовы в санкциях ставит под угрозу поставки газа из РФ, тогда как Россия их не почувствует
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