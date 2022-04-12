Молдова не готова отдавать долг за российский газ и может остаться без энергоносителя с мая, - Мининфраструктуры

Об этом передает ProTV.

"Есть риск, что они остановят поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, поскольку у нас есть альтернативные поставщики", - подчеркнул он.

По словам министра, Молдова готова согласовать график погашения задолженности, но перед этим необходимо получить накопившийся на балансе АО "Молдовагаз" аудит долга.

Так, согласно договоренности, соглашение по поставкам газа должно быть подписано до 1 мая, однако правительство Молдовы пока не смогло привлечь зарубежного аудитора.

"Мы не можем допустить подписание соглашения между "Молдовагазом" и "Газпромом" о погашении предполагаемой задолженности без аудита", – сказал Спину.

Он добавил, что представители правительства Молдовы в наблюдательном совете будут блокировать проведение такого заседания.

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