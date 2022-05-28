Молдова направила в Украину вторую партию гуманитарной помощи, - NewsMaker
Пять грузовиков уже перевезли в Украину вторую партию гуманитарной помощи из Молдовы
Об этом сообщает издание NewsMaker.
"Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью свыше 67,5 млн леев (около 3,5 млн долларов). Последняя партия будет отправлена в ближайшее время", - сообщили в кабмине.
Отмечается, что пришедшая в Украину партия гуманитарной помощи содержит спальные мешки, палатки, противогазы, пищевые продукты, корм для животных, одежду и средства гигиены.
- Напомним, первую партию гуманитарной помощи на сумму 24 млн леев Молдова отправила в Украину в начале апреля. Содержимое последней партии оценивается в 1,2 млн.
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