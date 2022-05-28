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Молдова направила в Украину вторую партию гуманитарной помощи, - NewsMaker

28 мая, 2022 суббота
11:08
Мир

Пять грузовиков уже перевезли в Украину вторую партию гуманитарной помощи из Молдовы

Об этом сообщает издание NewsMaker.

"Это вторая партия гуманитарной помощи, которую Республика Молдова отправляет в соседнюю страну, общей стоимостью свыше 67,5 млн леев (около 3,5 млн долларов). Последняя партия будет отправлена в ближайшее время", - сообщили в кабмине.

Отмечается, что пришедшая в Украину партия гуманитарной помощи содержит спальные мешки, палатки, противогазы, пищевые продукты, корм для животных, одежду и средства гигиены.

  • Напомним, первую партию гуманитарной помощи на сумму 24 млн леев Молдова отправила в Украину в начале апреля. Содержимое последней партии оценивается в 1,2 млн.

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