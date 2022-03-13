Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дия"
Республика Молдова теперь будет принимать цифровые документы в приложении "Дия"
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дии. Уверен, что это только начало великой международной истории Дии", – говорится в сообщении.
Мобильное приложение и вебпортал Дия разработан Министерством цифровой трансформации Украины. Впервые Дию представили в 2019 году, а официально уже запустили в 2020 году.
- Напомним, в приложении "Дия" на период военного времени был добавлен временный цифровой документ, который будет содержать паспортные данные и РНОКПП.
- Приложение "Дия" совместно со стриминговым сервисом Megogo запустили трансляцию украинского телевидения для противодействия блокированию каналов Украины оккупантами и распространению лжи РФ.
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