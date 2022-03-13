Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дия"

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.



"Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дии. Уверен, что это только начало великой международной истории Дии", – говорится в сообщении.

Мобильное приложение и вебпортал Дия разработан Министерством цифровой трансформации Украины. Впервые Дию представили в 2019 году, а официально уже запустили в 2020 году.

Напомним, в приложении "Дия" на период военного времени был добавлен временный цифровой документ, который будет содержать паспортные данные и РНОКПП.

Приложение "Дия" совместно со стриминговым сервисом Megogo запустили трансляцию украинского телевидения для противодействия блокированию каналов Украины оккупантами и распространению лжи РФ.